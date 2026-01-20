Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo
, che mostra un decremento del 2,65%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo di Fincantieri
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 19,46 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 18,94. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 19,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)