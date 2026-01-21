Milano 17:35
A New York corre Citizens Financial Group
(Teleborsa) - Ottima performance per la holding bancaria, che scambia in rialzo del 5,89%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Citizens Financial Group più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Citizens Financial Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 64,64 USD, con il supporto più immediato individuato in area 61,18. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 59,02.

