A New York corre Citizens Financial Group

(Teleborsa) - Ottima performance per la holding bancaria
, che scambia in rialzo del 5,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Citizens Financial Group
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Citizens Financial Group
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 64,64 USD, con il supporto più immediato individuato in area 61,18. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 59,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)