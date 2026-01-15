Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:13
25.675 +0,82%
Dow Jones 20:13
49.556 +0,83%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

A New York corre BlackRock

Migliori e peggiori, In breve
Brilla la società di gestione degli investimenti, che passa di mano con un aumento del 5,78%.
