UE autorizza joint venture tra Sumitomo Mitsui Financial Group e Jefferies

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) del Giappone e Jefferies Financial Group degli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente servizi di investment banking giapponesi.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
