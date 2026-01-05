UE autorizza joint venture tra Sumitomo Mitsui Financial Group e Jefferies

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture
tra Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) del Giappone e Jefferies Financial Group
degli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente servizi di investment banking giapponesi.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo
. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.