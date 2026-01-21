A New York, forte ascesa per Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Nasdaq 100

Seagate Technology

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Grande giornata per l', che sta mettendo a segno un rialzo del 5,14%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 350,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 329,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 372,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)