A New York, forte ascesa per Seagate Technology

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,14%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 350,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 329,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 372,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)