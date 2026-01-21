Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Debole la giornata del 20 gennaio per l'Hang Seng Index, che porta a casa un calo dello 0,29%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26.829. Primo supporto a 26.316,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 26.146.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)