Milano 13:13
44.909 +0,95%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:13
10.157 +0,19%
Francoforte 13:13
24.841 +1,14%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Allunga timidamente il passo l'Hang Seng Index, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,37%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26.843,3, con il supporto più immediato individuato in area 26.407,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.229,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```