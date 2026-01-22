Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Allunga timidamente il passo l'Hang Seng Index, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,37%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26.843,3, con il supporto più immediato individuato in area 26.407,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.229,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)