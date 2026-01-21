Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Frazionale ribasso per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,57%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5.991. Primo supporto visto a 5.842. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5.793.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)