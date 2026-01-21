Milano 10:41
44.436 -0,62%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:41
10.127 0,00%
Francoforte 10:41
24.597 -0,43%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 20/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Frazionale ribasso per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,57%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5.991. Primo supporto visto a 5.842. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5.793.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```