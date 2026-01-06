Milano 14:37
45.995 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:37
10.112 +1,07%
Francoforte 14:37
24.956 +0,35%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Punta con decisione al rialzo la performance dell'Eurostoxx 50, con una variazione percentuale dell'1,25%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5.981. Rischio di eventuale correzione fino al target 5.809. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6.153.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```