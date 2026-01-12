Milano 11:47
45.639 -0,17%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:47
10.121 -0,04%
Francoforte 11:47
25.323 +0,24%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio

Prepotente rialzo per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,58% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.029. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.935. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.122.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
