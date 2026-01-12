Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Prepotente rialzo per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,58% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.029. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.935. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.122.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)