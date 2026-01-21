Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Seduta moderatamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo a 59,52.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 60,65. Primo supporto visto a 58,83. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 58,15.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)