Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Seduta moderatamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo a 59,52.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 60,65. Primo supporto visto a 58,83. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 58,15.


