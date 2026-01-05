Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Light Sweet Crude Oil, che in chiusura evidenzia un timido -0,13%.
Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 57,11, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 57,74. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 56,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)