Milano 14:43
45.673 +0,66%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:43
9.983 +0,32%
Francoforte 14:43
24.686 +0,60%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Light Sweet Crude Oil, che in chiusura evidenzia un timido -0,13%.

Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 57,11, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 57,74. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 56,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
