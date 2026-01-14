Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Grande giornata per il Light Sweet Crude Oil, che mette a segno un rialzo del 2,11%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 62,67. Rischio di eventuale correzione fino al target 57,97. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 67,37.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)