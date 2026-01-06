Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Brilla il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un aumento dell'1,80%.
Il quadro tecnico di breve periodo del greggio WTI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 58,69. Rischio di discesa fino a 57,66 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 59,72.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)