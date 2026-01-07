Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Ribasso scomposto per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,37% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 56,51, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 57,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,05.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)