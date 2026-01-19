Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Andamento piatto per il Light Sweet Crude Oil, che propone sul finale un moderato +0,03%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio WTI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 60,51, con il supporto più immediato individuato in area 58,69. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 58,07.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)