Milano 10:43
44.443 -0,60%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:44
10.130 +0,03%
Francoforte 10:43
24.600 -0,42%

Borsa: Londra, apertura -0,02%

Indice FTSE-100 -0,02% a quota 10.124,54 dopo l'apertura.
