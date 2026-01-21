Milano
10:44
44.412
-0,67%
Nasdaq
20-gen
24.988
0,00%
Dow Jones
20-gen
48.489
-1,76%
Londra
10:44
10.130
+0,03%
Francoforte
10:44
24.589
-0,46%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 11.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,07%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,07%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.116,94 punti
In breve
,
Finanza
21 gennaio 2026 - 08.20
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,07% e archivia gli scambi a 4.116,94 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,04%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,14%)
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dello 0,76%
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,99%
Altre notizie
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,16% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,13% alle 04:48)
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,01%
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,07% alle 04:48)
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,63%
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,1%)
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto