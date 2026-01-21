Milano 10:44
44.412 -0,67%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:44
10.130 +0,03%
Francoforte 10:44
24.589 -0,46%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.116,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,07%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,07% e archivia gli scambi a 4.116,94 punti.
