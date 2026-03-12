Milano 9:57
44.705 -0,15%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:57
10.314 -0,39%
23.585 -0,23%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,14%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.129,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,14%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 4.129,1 punti.
Condividi
```