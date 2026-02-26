Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:39
24.909 -1,66%
Dow Jones 18:39
49.290 -0,39%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,19%

Ibex 35 chiude a 18.496,6 Euro

Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,19%, terminando le negoziazioni a 18.496,6 Euro.
