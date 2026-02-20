Milano 17:35
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,56%

Il FTSE 100 chiude la seduta a 10.686,89 punti

Londra riporta un guadagno dello 0,56%, terminando a 10.686,89 punti.
