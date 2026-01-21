Milano 17:29
BPER, JPMorgan ha una quota potenziale dell'8,686%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - JP Morgan Chase ha una partecipazione potenziale dell'8,686% in BPER Banca. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 15 gennaio 2026.

In particolare, il 4,337% sono diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,761% sono obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,001% sono call option con data di scadenza 02/08/2027, il 2.586% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032.
