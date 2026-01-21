Francoforte: andamento sostenuto per Henkel

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Henkel
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di medio periodo della società specializzata in prodotti chimici
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 72,7 Euro con primo supporto visto a 70,62. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 69,34.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)