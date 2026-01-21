Milano 14:22
Francoforte: rosso per Continental

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che sta segnando un calo dell'1,88%.

L'andamento di Continental nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,81 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65,69. Il peggioramento del produttore di pneumatici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
