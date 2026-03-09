Francoforte: rosso per Basf

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimica
, che passa di mano con un calo del 2,21%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Basf
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del leader mondiale nel settore chimico
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)