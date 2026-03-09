Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:44
24.660 +0,07%
Dow Jones 19:44
47.161 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: rosso per Basf

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Basf
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimica, che passa di mano con un calo del 2,21%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Basf rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del leader mondiale nel settore chimico mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```