Moncler, Barclays: partenza di Roberto Eggs "piccolo fattore negativo"

(Teleborsa) - In relazione ai cambi al vertice
annunciati ieri sera da Moncler
, Barclays ritiene che le dimissioni di Roberto Eggs
dalla carica di Chief Business & Global Market Officer potrebbero "rappresentare un piccolo fattore negativo
per le azioni", in quanto "molto apprezzato
dal mercato".
Tuttavia, aggiunge il broker, "il fatto che rimarrà coinvolto in Moncler come membro del consiglio di amministrazione riduce, a nostro avviso, le possibilità che entri a far parte di un'altra società quotata del lusso
".
Come evidenziato nella nota della casa di moda, Roberto Eggs "ha svolto un ruolo chiave nell'evoluzione del Gruppo, guidando una trasformazione della cultura retail verso una maggiore centralità del cliente. Grazie alla sua leadership, Moncler ha significativamente rafforzato la sua presenza internazionale e la sua rete distributiva, consolidando il posizionamento globale del suo marchio".Bartolomeo Rongone
- che entrerà a far parte di Moncler come CEO del gruppo a partire dal 1° aprile
quando Remo Ruffini ne diventerà diventare il Presidente Esecutivo - sottolinea la banca Barclays, "è probabilmente meno noto al mercato
". Dal 2019 Rongone è CEO del marchio Bottega Veneta, parte di Kering
. Durante il suo mandato, "il marchio è stato uno dei più resilienti del gruppo, registrando una crescita organica positiva ogni anno, fatta eccezione per il 2023".
La banca d'affari ritiene che "la sua esperienza
, i valori
condivisi con Remo Ruffini e la sua giovane età
(circa 55 anni) siano state tra le decisioni chiave che lo hanno portato a succedere a Remo Ruffini".
Moncler pubblicherà i risultati dell'esercizio
finanziario il prossimo 19 febbraio. Barclays prevede un fatturato
totale di 3.075 milioni di euro, in crescita dell'1% a cambi costanti. Per quanto riguarda gli utili, gli analisti stimano un EBIT
di 876 milioni con il relativo margine al 28,5%. Barclays si attende un "miglioramento sequenziale" per la divisione Retail
, che dovrebbe passare "da una crescita stabile nel terzo trimestre a una crescita organica del +4% nel quarto trimestre". Tale stima è guidata da "una crescita delle vendite
a parità di punti vendita del -2% e da una crescita degli spazi
del +6%". Per quanto riguarda il canale wholesale
, gli esperti prevedono una crescita negativa del 5%, in quanto il "marchio prosegue il suo processo di razionalizzazione del canale".
Da un punto di vista geografico, Barclays sostiene che la "crescita
sarà trainata dal Nord America
, mentre l'area EMEA
dovrebbe rimanere la regione più debole
".
Intanto Barclays conferma per la Maison del piumino una rating Overweight
e un target price di 61,00 euro
, che implica un rispetto al prezzo di chiusura di ieri 20 gennaio, pari a 49,57 euro.(Foto: © TEA/123RF)