Milano 14:53
43.470 -1,54%
Nasdaq 14:53
24.323 -1,30%
Dow Jones 14:53
46.749 -1,58%
Londra 14:53
10.165 -1,17%
Francoforte 14:53
23.203 -1,65%

Moncler, upgrade a Buy da HSBC. Promosse anche Hermes e Kering

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - HSBC ha migliorato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su Moncler, gruppo del lusso italiano quotato su Euronext Milan, alzando anche il target price a 72 euro per azione dai precedenti 60 euro. La revisione del rating è arrivato all'interno di un report sul settore europeo, dove sono state promosse anche Hermes (Buy da Hold, TP a 2350 euro da 2250), Kering (Buy da Hold, TP a 310 euro da 340) e Swatch (Hold da Reduce, TP a 170 CHF da 120). TP tagliato a 190 CHF da 220 su Richemont e alzato su LVMH a 705 euro da 700.
