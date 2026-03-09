Moncler, upgrade a Buy da HSBC. Promosse anche Hermes e Kering

(Teleborsa) - HSBC
ha migliorato a "Buy
" da "Hold" la raccomandazione
su Moncler
, gruppo del lusso italiano quotato su Euronext Milan, alzando anche il target price
a 72 euro
per azione dai precedenti 60 euro. La revisione del rating è arrivato all'interno di un report sul settore europeo, dove sono state promosse anche Hermes
(Buy da Hold, TP a 2350 euro da 2250), Kering
(Buy da Hold, TP a 310 euro da 340) e Swatch
(Hold da Reduce, TP a 170 CHF da 120). TP tagliato a 190 CHF da 220 su Richemont
e alzato su LVMH
a 705 euro da 700.