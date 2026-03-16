Milano
17:35
44.348
+0,07%
Nasdaq
19:57
24.694
+1,28%
Dow Jones
19:57
46.983
+0,91%
Londra
17:35
10.318
+0,55%
Francoforte
17:35
23.564
+0,50%
Lunedì 16 Marzo 2026, ore 20.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: scambi in forte rialzo per Norwegian Cruise Line Holdings
New York: scambi in forte rialzo per Norwegian Cruise Line Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
16 marzo 2026 - 18.00
Rialzo per la
principale compagnia di navigazione
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,29%.
Condividi
Leggi anche
New York: netto calo registrato da Norwegian Cruise Line Holdings
New York: Norwegian Cruise Line Holdings in forte calo
New York: senza freni Norwegian Cruise Line Holdings
New York: al centro degli acquisti Norwegian Cruise Line Holdings
Titoli e Indici
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
+5,56%
Altre notizie
New York: mette il turbo Norwegian Cruise Line Holdings
Elliott acquisisce una quota del 10% in Norwegian Cruise e spinge per un cambio nel board
Fincantieri, nuovo ordine per tre navi da Norwegian Cruise Line Holdings
New York: scambi in forte rialzo per CF Industries Holdings
New York: scambi in forte rialzo per CF Industries Holdings
In netto ribasso i titoli delle compagnie aeree e crociere d'oltreoceano su impennata prezzo petrolio
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto