Sempra, utili rettificati in leggera crescita nel 4Q25, piano investimenti record al 2030 a 65 miliardi

Sempra

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon un, pari a 1,80 miliardi di dollari - corrispondente a 2,75 dollari per azione diluita - in calo del 36% rispetto ai 2,82 miliardi del 2024, pari a 4,42 dollari per azione diluita. Su, l'utile 2025 si è attestato a 3,07 miliardi - corrispondente a 4,69 dollari per azione diluita - in aumento del 3% dai 2,97 miliardi del 2024, pari a 4,65 dollari per azione diluita.Nel solo, l'utility con sede a San Diego ha realizzato undi 352 milioni, pari a 0,54 dollari per azione diluita, quasi dimezzati rispetto ai 665 milioni del 2024, corrispondenti a 1,04 dollari per azione diluita. Su, l'utile del 4Q25 è diminuito del 12% a 841 milioni (1,28 dollari per azione diluita) da 960 milioni del 4Q24 (1,50 dollari per azione diluita).Sempra, inoltre, ha annunciato un, record aziendale, di circa, in aumento rispetto ai 56 miliardi del piano 2025-2029, con oltre il 95% delle spese in conto capitale previste concentrate su investimenti in. Oltre a ciò, l'azienda ha anche identificatodi potenziali spese in conto capitale incrementali fino al 2030, la maggior parte delle quali destinate a supportare la continuaPer il, Sempra hala previsione di(EPS), compresa tra 4,80 e 5,30 dollari. L'utility ha esteso l'orizzonte previsionale indicando la guidance dell', in un intervallo compreso tra 5,10 e 5,70 dollari, e dell', in un intervallo compreso tra 6,70 e 7,50 dollari.Infine, il Cda della società ha dichiarato unsulle azioni ordinarie, pagabile il 15 aprile 2026 agli azionisti ordinari registrati alla chiusura delle attività del 19 marzo 2026. Il dividendo trimestrale dichiarato rappresenta undel dividendo sulle azioni ordinarie della società a, su base annua, rispetto ai 2,58 dollari per azione del 2025.