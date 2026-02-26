Sempra, utili rettificati in leggera crescita nel 4Q25, piano investimenti record al 2030 a 65 miliardi

(Teleborsa) - Sempra
ha chiuso il 2025
con un utile GAAP
, pari a 1,80 miliardi di dollari - corrispondente a 2,75 dollari per azione diluita - in calo del 36% rispetto ai 2,82 miliardi del 2024, pari a 4,42 dollari per azione diluita. Su base rettificata
, l'utile 2025 si è attestato a 3,07 miliardi - corrispondente a 4,69 dollari per azione diluita - in aumento del 3% dai 2,97 miliardi del 2024, pari a 4,65 dollari per azione diluita.
Nel solo quarto trimestre 2025
, l'utility con sede a San Diego ha realizzato un utile GAAP
di 352 milioni, pari a 0,54 dollari per azione diluita, quasi dimezzati rispetto ai 665 milioni del 2024, corrispondenti a 1,04 dollari per azione diluita. Su base rettificata
, l'utile del 4Q25 è diminuito del 12% a 841 milioni (1,28 dollari per azione diluita) da 960 milioni del 4Q24 (1,50 dollari per azione diluita).
Sempra, inoltre, ha annunciato un piano di investimento quinquennale 2026-2030
, record aziendale, di circa 65 miliardi di dollari
, in aumento rispetto ai 56 miliardi del piano 2025-2029, con oltre il 95% delle spese in conto capitale previste concentrate su investimenti in servizi di pubblica utilità regolamentati in Texas e California
. Oltre a ciò, l'azienda ha anche identificato ulteriori 9 miliardi
di potenziali spese in conto capitale incrementali fino al 2030, la maggior parte delle quali destinate a supportare la continua espansione della rete elettrica di Oncor
.
Per il 2026
, Sempra ha confermato
la previsione di utile per azione ordinaria
(EPS) rettificato
, compresa tra 4,80 e 5,30 dollari. L'utility ha esteso l'orizzonte previsionale indicando la guidance dell'EPS 2027
, in un intervallo compreso tra 5,10 e 5,70 dollari, e dell'EPS 2030
, in un intervallo compreso tra 6,70 e 7,50 dollari.
Infine, il Cda della società ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,6575 dollari per azione
sulle azioni ordinarie, pagabile il 15 aprile 2026 agli azionisti ordinari registrati alla chiusura delle attività del 19 marzo 2026. Il dividendo trimestrale dichiarato rappresenta un aumento
del dividendo sulle azioni ordinarie della società a 2,63 dollari per azione
, su base annua, rispetto ai 2,58 dollari per azione del 2025.(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)