Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Kraft Heinz scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
Kraft Heinz scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,46%.

Lo scenario su base settimanale di Kraft Heinz rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Kraft Heinz è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```