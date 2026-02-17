Kraft Heinz scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,46%.
Lo scenario su base settimanale di Kraft Heinz
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Kraft Heinz
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,72.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)