Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:31
25.316 +1,32%
Dow Jones 20:31
49.092 +1,24%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: Western Digital, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Western Digital, quotazioni alle stelle
Grande giornata per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,25%.
Condividi
```