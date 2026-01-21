Milano 14:25
44.129 -1,31%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:25
10.113 -0,13%
Francoforte 14:25
24.365 -1,37%

Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
(Teleborsa) - Sottotono il principale complesso cantieristico al mondo, che passa di mano con un calo del 2,61%.

Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fincantieri. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,1 Euro. Primo supporto visto a 18,43. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```