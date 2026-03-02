Piazza Affari: andamento rialzista per Fincantieri

principale complesso cantieristico al mondo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,33%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 14,65 Euro con prima area di resistenza vista a 15,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)