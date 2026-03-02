Piazza Affari: andamento rialzista per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale complesso cantieristico al mondo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,33%.
Il trend di Fincantieri
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Fincantieri
evidenzia un declino dei corsi verso area 14,65 Euro con prima area di resistenza vista a 15,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)