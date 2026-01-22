Alluvioni: Gruppo BPER stanzia 100 milioni in Calabria, Sicilia e Sardegna a favore di famiglie e imprese

(Teleborsa) - Ilha stanziato un plafond di 300 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese che hanno subito in questi giorni gravi disagi dovuti dal maltempo (BPER Banca stanzia in favore di Calabria e Sicilia 100 milioni per ciascuna regione, il Banco di Sardegna altri 100 per l'isola). A disposizione finanziamenti straordinari, con durata fino a 60 mesi, che prevedono fino a 50 mila euro per i privati e fino a un milione per le imprese di ogni dimensione."il Gruppo BPER – ha dichiarato il– vuole essere vicina a famiglie e imprese di Calabria e Sicilia colpite nelle ultime ore da eventi atmosferici avversi, che stanno mettendo a dura prova famiglie e aziende del territorio. Il plafond messo a disposizione dal nostro Istituto consente di fornire un aiuto concreto con l'auspicio che si possa tornare a una situazione di normalità nel più breve tempo possibile".