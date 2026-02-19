Oltre 1,2 miliardi contro il Ciclone Harry: aiuti al Sud e 150 milioni per Niscemi

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge
per fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi meteorologici
che, a partire dal 18 gennaio di quest'anno, hanno colpito i territori di Calabria, Sardegna e Sicilia
, oltre a introdurre misure straordinarie per la frana che ha interessato Niscemi
. Il provvedimento, su proposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
e del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumec
i, mobilita complessivamente oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro.
Il decreto-legge mette a disposizione più di 700 milioni di euro, ai quali si aggiungono 400 milioni stanziati con una deliberazione di Protezione civile che segue i primi 100 milioni già deliberati il 29 gennaio
. Dall’inizio dell’emergenza, dunque, le risorse complessive superano 1,2 miliardi di euro
. Di queste, 150 milioni sono destinati in modo specifico agli interventi per la messa in sicurezza e il consolidamento del versante colpito dalla frana di Niscemi.
Le misure approvate garantiscono l’assistenza alle popolazioni colpite, il ripristino dei servizi pubblici essenziali e delle infrastrutture strategiche, la gestione delle macerie e gli interventi di somma urgenza.
Vengono inoltre rafforzati i poteri dei Commissari delegati per accelerare le procedure e assicurare rapidità nell’esecuzione delle opere necessarie.
Il provvedimento definisce anche le procedure per il riconoscimento dei contributi
a favore di privati e imprese che hanno subito danni a edifici, beni mobili e attività economiche. È prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, contributivi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
nei comuni individuati dai provvedimenti di Protezione civile. Per le medie, piccole e micro-imprese danneggiate è introdotta una deroga temporanea: non si applicherà l’esclusione dai contributi prevista in caso di mancata stipula di polizze contro le calamità naturali
, a condizione che l’assicurazione venga sottoscritta entro sessanta giorni dalla percezione del contributo statale.
Con questo intervento straordinario, il Governo punta a garantire una risposta strutturata e tempestiva a una delle più gravi emergenze meteorologiche degli ultimi anni nel Mezzogiorno,
assicurando sostegno concreto a cittadini, imprese e territori colpiti.