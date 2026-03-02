Milano 17:09
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 106,67 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 23 febbraio al 1° marzo, il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 106,67 euro/MWh, in aumento dell'1,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,659 milioni di MWh (-4,3%), con la liquidità all'83,4%.

I prezzi medi si sono attestati tra 106,00 euro/MWh della Sardegna e 111,97 euro/MWh della Sicilia.
