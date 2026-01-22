Amplifon ammessa al regime fiscale di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate

Amplifon

(Teleborsa) -è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime fiscale di adempimento collaborativo (cooperative compliance), istituito nell’ambito della legislazione fiscale italiana. Tale regime, spiega una nota, in linea con la migliore prassi internazionale, richiede l’adozione di un adeguato sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali (“Tax Control Framework”) e si fonda su uno stretto rapporto di fiducia e collaborazione con l’Amministrazione Finanziaria.In particolare, l'ammissione alla cooperative compliance, che rientra nella più ampia strategia fiscale ispirata ai principi declinati nel Codice Etico del Gruppo, consentirà ad Amplifon di accrescere sempre più il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti mediante una costante e preventiva interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate sulle situazioni suscettibili di generare rischi. La prevenzione del rischio fiscale, inoltre, contribuisce alla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder."L’adesione al regime fiscale di adempimento collaborativo - commenta il- testimonia la validità della governance fiscale e dei sistemi di controllo interno della nostra azienda, insieme all'impegno al dialogo trasparente con tutte le istituzioni. La prevenzione del rischio fiscale costituisce unorientato all’etica e alla sostenibilità".Con il provvedimento di ammissione, notificato dall’Agenzia delle Entrate, è stata disposta l’iscrizione della società nell’apposito elenco pubblicato sul sito web dell’Agenzia.