Cembre, determinato il beneficio fiscale Patent Box per l'esercizio 2023

(Teleborsa) - Cembre
, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha comunicato la quantificazione del beneficio fiscale
relativo all'anno 2023
. Il beneficio è stato determinato in 2,99 milioni di euro
con l’assistenza dello Studio Tributario e Societario Deloitte.
Il calcolo si basa sull'accordo sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate il 18 dicembre 2023, valido per il quinquennio 2020-2024. Tale accordo
definisce i metodi e i criteri per stabilire il contributo economico derivante dall'utilizzo di beni immateriali alla produzione del reddito d'impresa. Il regime del Patent Box
è un'agevolazione fiscale rivolta alle imprese che generano reddito attraverso l’uso diretto o indiretto di brevetti, opere dell’ingegno e altre attività immateriali.
La società ha inoltre precisato che il beneficio fiscale per l’esercizio 2024
è attualmente in fase di determinazione e i risultati verranno resi noti non appena disponibili.