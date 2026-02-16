Cembre, determinato il beneficio fiscale Patent Box per l'esercizio 2023

Cembre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha comunicato la quantificazione delrelativo all'. Il beneficio è stato determinato incon l’assistenza dello Studio Tributario e Societario Deloitte.Il calcolo si basa sull'accordo sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate il 18 dicembre 2023, valido per il quinquennio 2020-2024. Taledefinisce i metodi e i criteri per stabilire il contributo economico derivante dall'utilizzo di beni immateriali alla produzione del reddito d'impresa. Il regime delè un'agevolazione fiscale rivolta alle imprese che generano reddito attraverso l’uso diretto o indiretto di brevetti, opere dell’ingegno e altre attività immateriali.La società ha inoltre precisato che il beneficio fiscale per l’è attualmente in fase di determinazione e i risultati verranno resi noti non appena disponibili.