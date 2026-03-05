Milano 9:35
45.035 -0,67%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:35
10.553 -0,14%
24.104 -0,42%

Male Amplifon sul mercato azionario di Piazza Affari

Migliori e peggiori
Male Amplifon sul mercato azionario di Piazza Affari
(Teleborsa) - A picco la società leader nelle soluzioni uditive, che presenta un pessimo -14,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amplifon, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della big degli apparecchi acustici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,06 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```