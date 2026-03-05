Male Amplifon sul mercato azionario di Piazza Affari

(Teleborsa) - A picco la società leader nelle soluzioni uditive
, che presenta un pessimo -14,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amplifon
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della big degli apparecchi acustici
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,06 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)