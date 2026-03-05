Milano 9:30
44.974 -0,80%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:30
10.532 -0,34%
24.053 -0,63%

Amplifon in discesa a Piazza Affari

In forte ribasso la società leader nelle soluzioni uditive, che mostra un -13,86%.
