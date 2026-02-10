Piazza Affari: scambi al rialzo per Amplifon

(Teleborsa) - Avanza la società leader nelle soluzioni uditive
, che guadagna bene, con una variazione del 2,54%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amplifon
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della big degli apparecchi acustici
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,44 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 14,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,75.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)