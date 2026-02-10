Milano 11:58
Piazza Affari: scambi al rialzo per Amplifon

(Teleborsa) - Avanza la società leader nelle soluzioni uditive, che guadagna bene, con una variazione del 2,54%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amplifon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico della big degli apparecchi acustici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,44 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 14,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,75.

