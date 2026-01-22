Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Giornata poco mossa per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata del 21 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,8726. Primo supporto individuato a 0,8671. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,8781.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)