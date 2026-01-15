Milano 9:46
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8656. Prima resistenza a 0,8674. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,865.


