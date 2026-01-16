Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
La giornata del 15 gennaio chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,16%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,8683. Supporto a 0,8666. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,87.
