Milano 14:36
46.010 +0,35%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:36
10.110 +1,06%
Francoforte 14:36
24.961 +0,37%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 5/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Lieve ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude in flessione dello 0,63%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8635. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8697 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8615.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
