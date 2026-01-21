Milano 10:41
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Seduta in frazionale rialzo per il cross Euro contro la valuta britannica, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,872.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8738. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,8683. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8793.


