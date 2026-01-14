Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un +0,08%.
Le implicazioni tecniche complessive dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 0,8667. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 0,8681. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 0,866.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)