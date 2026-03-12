Prysmian, partnership negli USA con Rio Tinto per cavi in alluminio sostenibile

(Teleborsa) - Prysmian e Rio Tinto hanno stretto una partnership per fornire prodotti realizzati in alluminio sostenibilie, Elysis, per il settore delle costruzioni negli Stati Uniti. Questa innovazione, spiega una nota, convalida l'utilizzo di questa materia prima nel processo produttivo di fili e cavi, consentendo di ridurre le emissioni di carbonio e sostenendo al contempo l'ambizione dell'azienda di accelerare la sostenibilità su scala globale.



La tecnologia Elysis permette di eliminare completamente le emissioni dirette di gas serra dal processo di elettrolisi dell'alluminio, producendo ossigeno come unico sottoprodotto.



Prysmian punta a generare il 55% dei ricavi derivanti da soluzioni sustainability-linked entro il 2028. Ora con Rio Tinto unisce le competenze nell'ambito dei materiali low-carbon, impiegando questi ultimi nella produzione dei cavi. La partnership comprende una stretta collaborazione tra i team tecnologici e di ricerca e sviluppo delle due aziende per sviluppare soluzioni e progetti innovativi, come iniziative di riciclo, circolarità dei prodotti, tracciabilità e trasparenza.



Nel 2023, Prysmian e Rio Tinto hanno firmato un accordo della durata di cinque anni per la fornitura di alluminio low-carbon, prodotto con l'impiego di energia idroelettrica rinnovabile generata dalle attivita' di Rio Tinto in Canada. Le due aziende hanno rafforzato ulteriormente questa partnership con un joint development agreement, facendo leva sulle tecnologie avanzate, le capacita' di ricerca e sviluppo e il know-how tecnico di Prysmian per sviluppare insieme soluzioni multi-materiale.

