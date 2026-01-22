Londra: positiva la giornata per IMI

società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,69%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,61 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,15. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)