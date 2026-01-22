Londra: positiva la giornata per IMI

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, che lievita del 2,69%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IMI
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IMI
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,61 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,15. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)