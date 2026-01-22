Milano 11:35
44.952 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:35
10.211 +0,72%
Francoforte 11:35
24.872 +1,26%

Londra: positiva la giornata per IMI

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per IMI
(Teleborsa) - Scambia in profit la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, che lievita del 2,69%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IMI più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di IMI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,61 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,15. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```