Intesa Sanpaolo punta sul Middle east: IMI CIB consolida ruolo di partner strategico

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo,
attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo,
consolida il proprio ruolo di
partner finanziario di riferimento nel Medio Oriente.
Dal 2023, la Divisione ha partecipato, assieme ad altre banche, a operazioni del valore complessivo pari a oltre 60 miliardi di euro e in particolare: Operazioni di finanziamento nel ruolo di Mandated Lead Arranger per oltre 30 miliardi di euro; Emissioni obbligazionarie in qualità di Bookrunner per un importo complessivo pari a 30 miliardi di euro.
A queste si aggiungono operazioni di advisory e di copertura tasso.
La recente partnership strategica con il Ministero dell'Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti nello sviluppo del Green Innovation District e la funzione di catalizzatore nei progetti energetici e infrastrutturali della regione, rafforzano il ruolo di Intesa Sanpaolo come ponte tra Italia, Europa e Golfo.Mauro Micillo,
Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Gli Emirati Arabi Uniti e più in generale l’area del Middle East rappresentano un pilastro strategico del nostro percorso di crescita internazionale. La Divisione IMI CIB è impegnata a supportare la trasformazione energetica e industriale della regione, mobilitando capitali e competenze per accelerare lo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili. Il nostro network internazionale, unito alla capacità di strutturare operazioni complesse, ci consente di essere partner di lungo periodo per istituzioni, fondi sovrani e grandi corporate del Golfo”.
Numerosi gli accordi conclusi da Intesa Sanpaolo nella regione, in linea con il piano “Vision 2031”
degli Emirati Arabi Uniti. La banca è partner di riferimento per le istituzioni emiratine nella definizione di progetti di sostenibilità e innovazione.
Grazie a una presenza consolidata, a competenze tecniche avanzate e a un network internazionale integrato, Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, "conferma il proprio ruolo di partner strategico per istituzioni, fondi sovrani e aziende del Middle East, c
ontribuendo allo sviluppo di progetti infrastrutturali, energetici e industriali a sostegno della crescita sostenibile della regione
", si legge nella nota.